Sélection documentaire variée sur le thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! »

_**Aimons toujours ! Aimons encore !**_ ————————————— ### L’amour sous toutes ses formes, et encore plus quand on est différent ! L’équipe du Centre de ressources documentaires de l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA) proposera, à l’occasion des Nuits de la lecture 2022, une sélection de documents autour des thèmes de l’amour, l’amitié et le handicap : littérature jeunesse, romans, DVD, documents pédagogiques ou ouvrages de recherche. Découvrez le fonds spécialisé de notre institut sur le thème de l’édition 2022 ! Venez nombreux à Suresnes les jeudi 20 (10h-18h) et vendredi 21 janvier 2022 (10h-16h), sur rendez-vous. La sélection sera également disponible sur le [catalogue de notre Centre de ressources documentaires.](http://documentation.inshea.fr/gediweb5/?) Prenez rdv au 01 41 44 31 30 ou [[documentation@inshea.fr](mailto:documentation@inshea.fr)](mailto:documentation@inshea.fr) [Conditions d’accès à la bibliothèque sur notre page dédiée.](https://www.inshea.fr/fr/content/ressources-documentaires)

