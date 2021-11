Paris Centre Culturel Suisse île de France, Paris Sélection des plus beaux livres suisses Centre Culturel Suisse Paris Catégories d’évènement: île de France

Sélection des plus beaux livres suisses Centre Culturel Suisse, 4 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 19h

et samedi, dimanche de 13h à 19h

gratuit

La Librairie du CCS, librairie de référence à Paris, présente une sélection des plus beaux livres suisses de photographie. Cette année est également présentée la publication de l’ECAL, Automated Photography, un projet de recherche sur la relation entre Photographie et Numérique. La vitrine de la librairie expose les dernières publications de la photographie suisse durant la semaine de Paris Photo. Expositions -> Photographie Centre Culturel Suisse 38, rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

