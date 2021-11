Saint-Martin-des-Champs Médiathèque du Roudour Finistère, Saint-Martin-des-Champs Sélection de livre pour les Nuits de la lecture Médiathèque du Roudour Saint-Martin-des-Champs Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Martin-des-Champs

Sélection de livre pour les Nuits de la lecture Médiathèque du Roudour, 20 janvier 2022, Saint-Martin-des-Champs. Sélection de livre pour les Nuits de la lecture

du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque du Roudour

La médiathèque vous propose une sélection de documents ( livre, DVD, CD…) sur le thème des Nuits de la lecture pour prolonger le plaisir chez vous. La médiathèque est accessible aux personnes à mobilité réduite et elle dispose d’un fond « Facile a lire » qui permet aux personnes éloignées de la lecture de profiter également de documents accessibles.

Pour emprunter il faut être inscrit à la médiathèque

sélection de documents sur le théme de la nuit de la lecture a emporter Médiathèque du Roudour Rue Park ar Roudour 29600 Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T15:00:00 2022-01-20T19:00:00;2022-01-21T15:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T13:00:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Martin-des-Champs Autres Lieu Médiathèque du Roudour Adresse Rue Park ar Roudour 29600 Saint-Martin-des-Champs Ville Saint-Martin-des-Champs lieuville Médiathèque du Roudour Saint-Martin-des-Champs