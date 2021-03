Plérin Centre culturel Le Cap Côtes-d'Armor, Plérin Sélection de documents en breton Centre culturel Le Cap Plérin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

du mardi 16 mars au mercredi 31 mars à Centre culturel Le Cap

Retrouvez la sélection des bibliothécaires sur le site des Médiathèques de la Baie : [https://mediathequesdelabaie.fr/ca-vaut-le-coup/nos-selections-thematiques/1774-mizvezh-ar-brezhoneg-mois-du-breton](https://mediathequesdelabaie.fr/ca-vaut-le-coup/nos-selections-thematiques/1774-mizvezh-ar-brezhoneg-mois-du-breton)

Consultation libre sur place, emprunt soumis à adhésion

Sélection de documents en breton ou bilingues pour petits et grands, bretonnants ou débutants, à retrouver dans les médiathèques de la Baie. Centre culturel Le Cap 6 Rue de la Croix, 22190 Plérin Plérin Les Rosaires Côtes-d’Armor

2021-03-16T15:00:00 2021-03-16T17:30:00;2021-03-17T10:00:00 2021-03-17T17:30:00;2021-03-19T12:00:00 2021-03-19T17:30:00;2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T17:00:00;2021-03-23T15:00:00 2021-03-23T17:30:00;2021-03-24T10:00:00 2021-03-24T17:30:00;2021-03-26T12:00:00 2021-03-26T17:30:00;2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T17:00:00;2021-03-30T15:00:00 2021-03-30T17:30:00;2021-03-31T10:00:00 2021-03-31T17:30:00

