Sélection de courts-métrages – Collectif (La)Horde, 9 juillet 2022, .

Sélection de courts-métrages – Collectif (La)Horde

2022-07-09 18:30:00 – 2022-07-09

5 5 À la direction du CCN Ballet national de Marseille depuis 2019, (La)Horde réunit depuis 2013 les artistes Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel.



À travers des performances, des pièces chorégraphiques, mais aussi des films, iels interrogent la portée politique de la danse et cartographient les formes chorégraphiques de soulèvement populaire, qu’elles soient massives ou isolées, des raves aux danses traditionnelles en passant par le jumpstyle. Leur exploration des nouvelles dynamiques de circulation et de représentation de la danse et du corps les amène à former le concept de “danses post-Internet” que l’on retrouve notamment dans leur travail filmique.



• “Novaciéries”

[2015 – durée 17’]

Dans un ancien site industriel, une situation contemplative où les différents aspects du jumpstyle – danse issue du mouvement mainstream hardcore – sont mis en scène et réinterprétés afin d’aborder la manière dont se développe d’une danse post-internet.



• “To da bone”

[2017 – durée 16’]



• “The master’s tools”

[2017 – durée 17’]

Au centre d’une chorégraphie de véhicules – instruments de répression autant qu’objets de fascination – des corps survoltés se côtoient. Dans ce ballet post-internet, (La)Horde questionne le rapport entre humain et industrie.



• “Cultes”

[2019 – durée 15’]

À travers ce projet global qui réunit un film et une performance, (La)Horde explore la manifestation du culte, ses pratiques, ses performances ritualisées : slam, mosh pit, cercle, wall of death… Cultes est un trip halluciné au coeur d’une foule, d’une communauté de corps soudés par leur amour de la musique.



• “Rone – Room with a view”

[2020 – durée 4’]

Conçu comme un objet autonome, le clip du titre Room With A View de l’album éponyme de Rone apporte un nouveau regard à la pièce chorégraphique du même nom. Tourné juste avant la fermeture des théâtres, il constitue comme une dernière rave avant l’Apocalypse.



• “Download and run zoom” – Lucinda Childs X (LA)Horde

[2021 – durée 17’]

Intime et ludique, un court métrage autour de la collaboration numérique entre Lucinda Childs et les directeurs artistiques du Ballet – (La)Horde qui explore comment les distances imposées par la pandémie ouvrent des possibilités inattendues d’interaction créative.



• Ghosts

[2021 – durée 8’]

Une plongée dans le musée des Beaux-Arts du Palais Longchamp, à Marseille. À la fermeture des portes, des figures investissent les lieux déserts. Elles traversent les différentes salles, s’étreignent et se déchirent, comme pour reprendre corps, jusqu’à leur rencontre avec le gardien de nuit.



Durée 1h30 environ avec entracte

Rendez-vous samedi 9 juillet à La Criée – Théâtre National de Marseille pour une sélection de courts-métrages – Collectif (La)Horde.

Durée 1h30 environ avec entracte

