Multiplexe CINESTAR Dothemare Les Abymes, le dimanche 21 mars à 15:00 Projection de films destinés à dénoncer la haine raciale et l’anti-sémitisme Multiplexe CINESTAR Dothemare Les Abymes ZAC DOTHEMARE 97139 LES ABYMES Les Abymes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-21T15:00:00 2021-03-21T16:30:00

