Selected by Sabotage | concert d’Omertà Consortium Museum Dijon, jeudi 29 février 2024.

Rendez-vous au Consortium Museum le jeudi 29 février pour une soirée Selected by Sabotage avec le groupe Omertà

Omertà (France / Standard In-Fi Zamzamrec)

Omertà est un trip onirique, avec des humeurs et des sensations qui tournent, partent et reviennent, comme un refrain. Cordes pincées, électroniques, douceur et rythme scintillent au loin. Ensemble d’improvisation se structurant autour des textes et de la voix de Florence Giroud, les musiciens qui l’accompagnent sont des membres éminents de la scène expérimentale française et se produisent dans des groupes comme Balladur, Société Etrange, France ou Tanz Mein Herz.

Avec Florence Giroud (chant, harmonica, métallophone), Pierre Bujeau (guitare, basse), Romain De Ferron (claviers, synthétiseurs, électronique), Jonathan Grandcollot (batterie, percussions, électronique), Romain Hervault (basse), Jérémie Sauvage (guitare, basse)

• Écouter urlz.fr/p4fo

• Lire urlz.fr/p4fp

• Infos urlz.fr/p4fq

Informations pratiques

• Jeudi 29 février 2024, ouverture des portes à 19h

• Consortium Museum, 37 rue de Longvic, 21000 Dijon

• Tarif prix libre

• Bar sur place

Les soirées « Selected by »

Dans le cadre des soirées « Selected by » Le Consortium Museum vous accueille régulièrement de 19h à 22h pour des événements concerts, conférences, performances… Ces soirées sont produites alternativement par différentes associations, dont Sabotage et ici l’onde, en partenariat avec le Consortium Museum. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 19:00:00

fin : 2024-02-29

Consortium Museum 37 Rue de Longvic

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@leconsortium.fr

