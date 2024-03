Selected by LeBloc × ici l’onde | Otomo Yoshihide + Émilie Skrijelj + Tom Malmendier Dijon, mercredi 27 mars 2024.

Rendez-vous au Consortium Museum le mercredi 27 mars 2024 pour une soirée « Selected by LeBloc x ici l’onde » avec Otomo Yoshihide, Émilie Skrijelj et Tom Malmendier en concert !

Otomo Yoshihide, Émilie Skrijelj et Tom Malmendier

Otomo Yoshihide est aux platinistes ce que Platini est à la Juventus de Turin. Un zèbre parfaitement rayé qui score en pleine lucarne. Grand aventurier de la scène japonaise, fondateur du mythique Ground Zero, Yoshihide est une pièce maîtresse de la noise mondiale, à l’aise dans la litanie électronique comme dans la pop ou l’impro tranchée, empilées avec fracas. Emilie Škrijelj est, elle aussi, platiniste, tendance reprise de volée. Tom Malmendier est batteur, dont l’énergie est faite pour être dépensée. Leur musique est pleine de nervures et de textures. Ce trio s’offre comme un DJ set pour tourne-disques contemporains où se créée une noise hyper inventive, fabriquée à la main, avec une dextérité impressionnante. Tant pis pour le futur, cette musique se joue au présent. Dans le bruit blanc comme dans ses perspectives. Abstractions concrètes, évocatrices, radicales et furieusement imagées.

• Écouter Otomo Yoshihide https://tinyurl.com/mwxp9ank

• Écouter Émilie Skrijelj & Tom Malmendier https://tinyurl.com/2293f49a

• Lire l’interview de Otomo Yoshihide par Guillaume Malvoisin https://tinyurl.com/4a47udnu

Informations pratiques

• Mercredi 27 mars 2024, ouverture des portes à 19h

• Consortium Museum, 37 rue de Longvic, 21000 Dijon

• Tarif prix libre

• Bar sur place

Les soirées « Selected by »

Dans le cadre des soirées Selected by , le Consortium Museum vous accueille régulièrement de 19h à 22h pour des événements concerts, conférences, performances… Ces soirées sont produites alternativement par différentes associations, dont Sabotage et ici l’onde, en partenariat avec le Consortium Museum.

Cette soirée est programmée par LeBloc et ici l’onde, en partenariat avec le Consortium Museum, Sabotage et le magazine PointBreak. Cette tournée a été pensée par le Petit Faucheux (Tours) avec Pannonica (Nantes), Jazz à Poitiers, Cave 12 (Genève), GMEM (Marseille), Périscope (Lyon) et Un Pavé dans le Jazz (Toulouse). .

37 Rue de Longvic

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

