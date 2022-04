Selected by Florent | The Wooden Wolf (concert) Dijon, 15 avril 2022, Dijon.

Consortium Museum 37 Rue de Longvic Dijon

2022-04-15

Dijon Côte-d’Or

La musique de The Wooden Wolf, profondément sincère, est une musique des espaces. Qu’ils soient grands et sauvages, petits et intimistes, il en absorbe les détails et en comble le vide. C’est une musique introspective qui nourrit des textes à fleur de prose. Sa sensibilité, qui fait toute la saveur de ses compositions, est de celles qui vous ont déjà conquises chez des artistes comme Jason Molina, Will Oldham ou Dirty Three : une sensibilité aussi unique qu’universelle.

The Wooden Wolf est un songwriter originaire de St-Pierre & Miquelon, basé en Alsace. Après plusieurs albums salués par la critique (Inrocks, France Inter, Rolling Stone…), son dernier opus « Winter Variations » Op. 6 est sorti en 2019. En plein confinement, il enregistre son nouvel album « Songs of the Night Op. 7 » (sorti en 2021) sur cassette audio à l’aide d’un TASCAM Portastudio, le premier enregistreur à quatre pistes au monde basé sur une cassette audio compact… Pour un rendu authentique à l’image de son univers.

Écouter • https://www.youtube.com/watch?v=Odq25jnYLNk&t=6s

Florent, le libraire du Consortium Museum, vous accueille chaque mois de 19h à 22h pour découvrir de nouvelles publications ainsi qu’une sélection de livres et d’affiches faite par les musiciens, performers, conférenciers, artistes, … invités pour l’occasion.

—

• Prix libre

• Bar sur place

communication@leconsortium.fr

—

• Prix libre

• Bar sur place

