Le Consortium, le vendredi 15 octobre à 19:00

Le Consortium Museum présente, dans le cadre des soirées « Selected by Florent » en partenariat avec Sabotage et Why Note – Ici l’Onde : **Anne-James Chaton & Andy Moor** Anne-James Chaton et Andy Moor nouent une relation inédite entre poésie et guitare dans des projets à forte dimension exploratoire. Le duo articule son travail autour d’axes thématiques originaux, et a produit plusieurs projets à ce jour dans lesquels ils posent textes et musique dans une perspective narrative étirée aux limites de l’abstraction. Le projet “Heretics” ravive les passions humaines les plus obscures, violentes, marginales, érotiques, en convoquant les grandes figures de leurs mythologies personnelles : en compagnie du Caravage, du Marquis de Sade, de William Burroughs mais aussi de Jose Mujica, le duo plonge l’auditeur dans une autre histoire du monde dont tous ces « hérétiques » sont le cœur. Usant de procédés d’écriture contemporains, l’écrivain poète Anne-James Chaton et le fameux guitariste de The Ex, Andy Moor, en duo depuis 2006, donnent jour à une forme qui, en actualisant des textes oubliés, rend hommage à la différence comme puissance d’évocation d’une humanité riche de ses excès. Écouter • cutt.ly/8oan8Vg Florent, le libraire des Presses du Réel au Consortium Museum, vous accueille chaque mois de 19h à 22h pour découvrir de nouvelles publications ainsi qu’une sélection de livres et d’affiches faite par les musiciens, performers, conférenciers, artistes, … invités pour l’occasion. • Prix libre • Bar sur place Pass sanitaire exigé.

Prix libre.

Le Consortium 37 rue de Longvic, Dijon Dijon Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T19:00:00 2021-10-15T22:00:00