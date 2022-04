SELECTA WILL (chinese man records) disquaire day party Le Mounguy Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

En cette veille du Disquaire day national, place aux vinyles ! Qu’ils soient tous neufs, tout inédits comme à l’occasion de cette traditionnelle fête de tes shops de disques préférés, ou bien qu’ils soient chinés, nettoyés et réécoutés après des années d’hibernation dans des caves obscures, y’a pas à tortiller, les vinyles on les a dans la peau. Pour célébrer ce week-end spécial, Selecta Will de l’écurie Chinese Man records vient poser ses platines pour un set tropical aux couleurs des Caraïbes, de l’Amérique du Sud, du Brésil et de l’Afrique. Caliente !

Entrée libre

♫♫♫ Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

