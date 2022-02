SELECT AÏOLI+HURRICANE HIFI SOUND SYSTEM + DAPATCH + DAVOJAH La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont), 11 mars 2022, Châteaurenard.

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont), le vendredi 11 mars à 20:30

► SELECT AÏOLI : Inspiré par la culture du sound système jamaïcain, mélangeant le reggae, la soul, la funk, le hip hop aux musiques latines et à la chanson française. Dans un esprit festif de découverte et de convivialité, le sélecta catalan dévoile des sonorités de style underground et des artistes indépendants pour tout public. Il participe à de nombreux festivals grâce à sa musique qui fait du bien ainsi qu’aux concerts de Massilia Sound System ou Guts. ► HURRICANE HIFI SOUND SYSTEM: Adepte des concerts de Reggae, Mathieu découvre le Dub au début des années 2000. Une ambiance inégalable, des échanges et une sensation de bonheur règnent devant les caissons. C’est en 2014 qu’il décide de passer derrière la « tower » pour faire passer un message. La construction d’un stack complet prend forme fin 2015 et lui permet d’organiser des événements. Un voyage dansant de la Jamaïque des années 70 aux productions sur-vitaminées actuelles ! Préparez-vous à sauter ! Ca déménage !! ► DAPATCH: Dapatch est un MC français dont le style vocal s’inscrit dans la pure tradition du Rub a dub, s’inspirant des grands dee jay jamaicains comme Jim Kelly, Ranking Toyan, Supercat, Lone Ranger, Welton Irie. Il a débuté comme sélecteur dans les années 90 et a progressivement évolué vers le toast pour se produire exclusivement au micro dorénavant et régulièrement avec manudigital en live et sur ces albums . ► DAVOJAH : Artiste du sud de la France , originaire de Paris , Davojah naviguant entre New roots / Reggae / Dancehall / hip hop / inspiré d artistes comme Sizzla / Vybz Kartel / Protoje / Lyricson / Dub Inc / Biga ranx / Twan tee et pleins d autres.C’est en 2013 apres une année passé a Londres dans une famille jamaicaine qu il sort sa premiere mixtape , puis son premiere album reggae / new roots » DI LOVE » en 2015 produit par Merlin Prod et par Kny prod. Il a également depuis collaboré avec Taiwan mc et dawa hifi. ► Les mesures sanitaires en vigueur le jour du concert seront appliquées (pass, masque..). Merci de respecter les gestes barrières. Tarifs : ► En prévente (hors frais de loc.) : Debout : 6€ ► Sur place : 8€.

6,35€ en pré-vente / 9€ sur place

♫REGGAE♫

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) 13160 Chateaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T00:30:00