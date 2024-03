S’élancer Mosaïc, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne, dimanche 21 juillet 2024.

S’élancer « Esquive » est la rencontre entre un acrobate qui n’a jamais été bagarreur et des objets propres au monde de la boxe : les gants et le sac de frappe. Atelier cirque pour les tout-petits en matinée. Dimanche 21 juillet, 11h00 Mosaïc, le jardin des cultures Entrée au jardin payante : 6 € / 4 € / 17 € tribu / 0 € < 4 ans Spectacles et atelier compris dans le tarif d'entrée. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-07-21T11:00:00+02:00 – 2024-07-21T19:00:00+02:00 Fin : 2024-07-21T11:00:00+02:00 - 2024-07-21T19:00:00+02:00

Via une activité motrice adaptée et la manipulation de divers objets de jonglerie, les tout-petits découvrent de manière ludique et dans un cadre bienveillant les disciplines circassiennes.

Inscription sur la billetterie en ligne ou sur place

11 h

30 à 45 min

En piste !

Histoires de fêtes

Atelier

1 à 3 ans

15 enfants

D’une esquive naît une acrobatie, d’un coup de poing naît le geste d’une célébration de victoire, d’un équilibre sur les mains tombe un corps au K.O…Comment transformer l’apparente violence du mouvement en un geste sensible ?

15 h / 17 h

20 min

Esquive

La Compagnie Jusqu’ici tout va bien

Cirque

Tout public

Ouverture de Mosaïc : 10 h – 19 h. Dernier accès à 18 h

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}]

Baptiste Cretel