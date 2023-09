Terreur SEL Sèvres, 30 novembre 2023, Sèvres.

Terreur Jeudi 30 novembre, 20h45 SEL TJ : 10€ / TA : 22€ / TR : 25€ / TP : 27€

Un moment de théâtre interactif unique et immersif

Plongez au coeur du procès hors-norme d’une pilote de chasse qui, alors qu’elle avait reçu l’ordre de ne pas tirer, abat un avion de ligne avec 164 passagers, menaçant de s’écraser sur un stade plein de 70 000 personnes. À l’issue de cette pièce, vous déciderez de la condamner ou de l’acquitter !

Un procès-fiction de : Ferdinand Von Schirach

Mise en scène : M. Burstin, B. Rochette, S. Rolland

Avec : M. Burstin, F. Jeannot, L. Leroy, B. Rochette, C. Martin-Sisteron, S. Rolland, J. Thibaut

Présenté par : La Compagnie Hercub’

SEL 47 grande rue, 92310 Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 14 32 17 http://www.sel-sevres.org/sel/acces.htm https://www.facebook.com/SelSevres/;https://www.youtube.com/channel/UCvEzB_pdDS4gniXUaYwHoOw;https://www.instagram.com/selsevres/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.sel-sevres.org/saison/spectacle/terreur1.htm »}]

2023-11-30T20:45:00+01:00 – 2023-11-30T21:55:00+01:00

