SEKTANI / RENCONTRES Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Armentières, samedi 20 janvier 2024.

SEKTANI / RENCONTRES Cette exposition est le fruit de la rencontre de Jarmila Dittrichova, originaire de République tchèque (Litomerice) et de Fabien Dubarre, originaire de France (Armentières). 20 janvier 17 février Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T10:00:00+01:00 – 2024-02-17T18:00:00+01:00

Jarmila utilise l’huile pour peindre ses “marionnettes de la vie”, Fabien l’acrylique pour créer des “gueules” où les regards sont très présents. Tous deux peignent leurs propres histoires et rencontres, et emploient des couleurs vives et chatoyantes dans lesquelles chacun peut s’identifier.

Ce projet est réalisée dans le cadre du jumelage entre les villes de Litomerice et d’Armentières.

Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes 4 rue Robert Schuman, Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France