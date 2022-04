Seksion Maloya + Vagabondaz dann’ kabaré, 16 juillet 2022, .

Seksion Maloya + Vagabondaz dann’ kabaré

2022-07-16 – 2022-07-16

5 21h – Première partie – Vagabondaz dann’ kabaré

Escapade musicale à travers des chants issus du Maloya de l’île de la Réunion.

Le Maloya est un genre musical majeur de La Réunion. C’est à la fois un type de musique, de chant et de danse. Chanté en créole réunionnais, il est l’héritier des pratiques musicales amenées dans l’île par les esclaves.

Imprégnés par de multiples influences musicales, les trois membres du groupe Vagabondaz dann’ kabaré s’inspirent du maloya en y incluant un instrument traditionnel le kayamb mais aussi en rajoutant d’autres instruments comme le triangle, la guitare ou encore le cajon.

Après avoir été inscrite à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, cette pratique musicale est classée, par l’UNESCO et depuis le 1er octobre 2009, au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Farhana Hosen, la re-belle et vagabonde : chant, guitare, triangle

Zaïnaba Ahamada, la chanteuse kabaré : chant, kayamb

Stéphane Simon, l’amoureux des tambours du monde : percussions



23h – Seksion Maloya

Fils de réunionnais ayant quitté l’île avec le Bumidom dans les années 70, Loran Velia a fondé Seksion Maloya il y a quelques années pour partir en quête de ses ra- cines créoles et les célébrer en musique. Le groupe a accompagné et/ou joué avec les plus grands artistes de la scène maloya : Danyel Waro, Jean-Didier Hoareau, Christine Salem, René Lacaille…

Il sort son nouvel album éponyme, et on vous recommande fortement d’aller y jeter un coup d’oeil.



1h du matin : soirée DJ Set

dernière mise à jour : 2022-04-27 par