Seksion Maloya : Atelier Danse + Concert La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Seksion Maloya : Atelier Danse + Concert La Petite Halle, 3 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 03 avril 2022

de 18h00 à 22h00

gratuit

SEKSION MALOYA Créée en 2014, la Seksion Maloya est un collectif musical parisien emmené par Loran Vélia. Elle a compté dans ses rangs aussi des musicien.ne.s réunionnais.es qu’issu.e.s d’autres cultures, réuni.e.s autour d’une passion commune pour le maloya. ATELIER DANSE À 18H À la découverte du Maloya, danse traditionnelle de l’ile de la Réunion avec MENINA Hoarau, chorégraphe avec le soutien du groupe SEKSION MALOYA, Musique et Percussion live. Stage de découverte gratuit et ouvert à tous·tes ! CONCERT KABAR SEKSION MALOYA À 19H30 Fils de réunionnais ayant quitté l’île avec le Bumidom dans les années 70, Loran Velia a fondé Seksion Maloya il y a quelques années pour partir en quête de ses racines créoles et les célébrer en musique. Le groupe a accompagné et/ou joué avec les plus grands artistes de la scène maloya : Danyel Waro, Jean-Didier Hoareau, Christine Salem, René Lacaille… La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (Paris) (121m) 151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Contact : https://www.facebook.com/events/4691141237661307/ Concert;Musique

Date complète :

2022-04-03T18:00:00+01:00_2022-04-03T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Petite Halle Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville La Petite Halle Paris Departement Paris

La Petite Halle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Seksion Maloya : Atelier Danse + Concert La Petite Halle 2022-04-03 was last modified: by Seksion Maloya : Atelier Danse + Concert La Petite Halle La Petite Halle 3 avril 2022 La Petite Halle Paris Paris

Paris Paris