**Seksion Maloya. Kabar Maloya.** La **Seksion maloya** est un collectif de musiciens mené par Loran Velia. Ils sont connus internationalement pour leur pédagogie centrée autour du **Maloya**, cette musique métissée, engagée et endiablée qu’ils font vivre dans des concerts dignes des kabars réunionnais : musique, chant, danse c’est une célébration complète ! – * Un concert annoncé dans l’Agenda de **Madagascar-musiques.net** – Des concerts dignes des kabars réunionnais : musique, chant, danse c’est une célébration complète ! PUNK PARADISE 46 Rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris Paris Quartier de la Folie-Méricourt

2021-10-17T19:00:00 2021-10-17T23:59:00

