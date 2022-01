SEKSION MALOYA à Paris (75) + ALAMBAYA LA PETITE HALLE, 5 février 2022, Paris.

**CONCERT de sortie d’album** **Entrée libre** **SEKSION MALOYA** Fils de réunionnais ayant quitté l’île avec le Bumidom dans les années 70, **Loran Velia** a fondé **Seksion Maloya** il y a quelques années pour partir en quête de ses racines créoles et les célébrer en musique. Le groupe a accompagné et/ou joué avec les plus grands artistes de la scène maloya : Danyel Waro, Jean-Didier Hoareau, Christine Salem, René Lacaille… Il sort son **nouvel album éponyme** (sorti le 6 novembre 2021 chez [Piros music](http://www.pirosmusic.com)) Piros est un site e-commerce qui vend de la musique des antilles, de la Réunion, de la Guyane, de Madagascar, de l’ile Maurice, d’Inde. **1 ÈRE PARTIE : ALAMBAYA** **Alambaya** est un voyage sonore mystique et méditatif aux parfums de l’océan indien et de l’Afrique. Ces mélodies oscillent entre imaginaire ,réflexion sur l’exil, croire en ses rêves, l’environnement, la paix. Leur musique est empreinte de nombreuses sonorités : Blues, Gnaoua, Mandingue, Orientale & Maloya. **Marco Fonalf**, multi-instrumentiste d’origine franco-tunisienne, étudie les langages rythmiques sous toutes ses formes, à travers ses rencontres et ses voyages. **Damien Jalasson** est né à la Réunion, formé à tous les instruments du Maloya depuis son enfance sous la bienveillance de René Paul Elleliara au sein du groupe Kisaladi. Avec « _**Journey in Sufi land**_ », ce duo explore les possibilités de la **Takamba**, le luth 3 cordes du nord du Mali et nous livre ici un véritable dialogue des cultures entre musique ancestrale inspiré des mélopées soufies-mandingues et de rythmes de l’île de la Réunion. Embarquez dans cette traversée sans visa car chacune de leurs prestations est un moment suspendu où tous les cœurs vibrent au diapason… ———————- Line up : Avec : **Damien Jalasson** (Roulèr/Kayamb/Chant) **Marco Fonalf** (Takamba/Chant) – * Un concert annoncé dans l’**Agenda de Madagascar-musiques.net** –

