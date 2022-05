Séjours Vacances Arts du cirque

Séjours Vacances Arts du cirque, 17 juillet 2022

2022-07-17 – 2022-07-30 EUR 510 Séjour sur le thème du cirque pour les enfants de 7 à 12 ans, hébergement à la MFR d’Aire et restauration par des producteurs locaux.

Au programme: Jonglerie, acrobatie, équilibre, trapèze, trampoline, veillée, sorties, activités sportives.

dernière mise à jour : 2022-05-04

