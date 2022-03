Séjours trappeurs : activités nature pour enfants Belleville-sur-Loire, 19 avril 2022, Belleville-sur-Loire.

Séjours trappeurs : activités nature pour enfants Belleville-sur-Loire

2022-04-19 09:30:00 – 2022-04-21 16:30:00

Belleville-sur-Loire Cher

65 EUR Séjour Royal pour les vacances d’avril ! La Loire au temps des chevaliers – 4 jours pour découvrir la vie de château. Et pour couronner le tout, un somptueux spectacle “Chevaux et rapaces” et la visite ludique du château de Chambord.

Modalités d’inscription, horaires et tarifs : Nous contacter.

Séjour trappeurs : activités Nature pour enfants à partir de 5 ans. Découvrez la Loire au temps des chevaliers…

contact@maisondeloire18.fr +33 2 48 72 57 32 https://www.maisondeloire18.fr/

©maisondeloireducher

