Séjours sous tente Base de loisirs de Chantenay, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Brûlon.

Séjours sous tente

du lundi 12 juillet au vendredi 30 juillet à Base de loisirs de Chantenay

Le réseau Familles Rurales propose 10 séjours sous tente de 5 jours/4 nuits à partir du 12 au 30 juillet 2021 pour les enfants et ados de 7 à 14 ans. Au programme de ces séjours et en fonction du thème : canoën paddle, planche à voile, baignade, ski nautique, escalade, VTT, tir à l’arc, swing golf, accrobranche, apiculture, pêche, course d’orientation… + vie de camp, jeux et animations de groupe et veillées. L’hébergement se passe sous tente (chaque enfant amenant son matelas pneumatique et son sac de couchage) et les mesures sanitaires sont mises en place pour garantir le bon déroulement du camp et la protection des mineurs.

Tarifs en fonction des séjours : de 90 à 145 €

Séjours avec activités nautiques, sportives ou de pleine nature, vie de camp et veillées

Base de loisirs de Chantenay 72350 brulon Brûlon Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

