Accueil d’enfants en classe de découverte sur le thème de l’environnement, protection de la nature, découverte de la région : Marquèze, Dune du Pilat. Activités d’initiation sportive : descente de la rivière l’Eyre en canoë-kayak (savoir nager), VTC (vélo tout chemin), tir à l’arc, course d’orientation.

participation actives des enfants tant dans les activités proposées que dans la vie quotidienne. Tarifs : 4 nuits : 55 €/nuit/enfant – 3 nuits : 50 €/nuit/enfant

accueil séjours au coeur du PNRLG et du Bassin d’Arcachon pour classes de découverte ou sorties de journée SALLES 7 ROUTE DU MARTINET 33770 SALLES Salles Gironde

