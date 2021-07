Séjours été 2021 avec l’Agora Chalet les eglantines,05560 VARS, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Vars.

Séjours été 2021 avec l’Agora

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à Chalet les eglantines, 05560 VARS

Entre nature et sports, laissez vous embarquer dans un séjour où le dépassement de soi sera le maître mot. Le matin, des ateliers de découverte de l’environnement local seront proposés aux jeunes afin de découvrir le milieu local (géographie, économie, artisanat, flore, etc) encadrés par un professionnel et une équipe d’animation ultra motivée. Les après-midis, découverte de la faune et de la flore mais à travers différentes activités: Rafting, Randonnée VTT…. Les modules de renforcement scolaire se déroulent tous les matins de 9h00 à 11h30. Il s’agit de travailler sur la découverte du patrimoine et de l’histoire local. L’intervenant est titulaire d’un BPJEPS, option APPN, connaisseur de la région. Les 2 animateurs-loisir (DEJEPS/BAFA) interviennent en soutien,assurant la cohérence avec les activités sportives de l’après-midi : rando, vtt, course orientation, etc

30 €/enfant/semaine (aide financière de l’Etat si éligibilité)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Chalet les eglantines,05560 VARS Chalet les eglantines, 05560 VARS Vars Hautes-Alpes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T09:00:00 2021-07-12T19:00:00;2021-07-13T09:00:00 2021-07-13T09:30:00;2021-07-14T09:00:00 2021-07-14T09:30:00;2021-07-15T09:00:00 2021-07-15T09:30:00;2021-07-16T09:00:00 2021-07-16T09:30:00