du jeudi 22 juillet au lundi 9 août à Collège de Mtsamboro

**Séjour : vivre ensemble : 22 au 29 juillet 2021 – 12 au 17 ans** Lors de ce séjour, nous allons travailler sur le vivre-ensemble, c’est-à-dire trouver une organisation cohérence et agréable au sein du groupe. Le groupe sera amener à décrire ses envies, ses attentes pour co-construire le planning d’activités de la semaine mais aussi les règles de vie. La connaissance de soi est importante pour trouver sa place dans le groupe. Surtout lors de cette période de l’adolescence où l’on cherche son identité au sein de sa classe, de son groupe d’ami, de sa famille. Le séjour de vacances est donc un lieu idéal pour apprendre à le faire. Afin de susciter la réflexion et le débat, chaque journée du séjour, portera sur une thématique.

Les familles doivent remplir une fiche d’inscription, une fiche d’autorisation aux droit à l’image, une fiche de liaison sanitaire et de s’acquitter de la participation symbolique de 10 € par enfant.

Séjour – Vivre ensemble – 12 à 17 ans

2021-07-22T08:00:00 2021-07-22T19:30:00;2021-07-23T08:00:00 2021-07-23T19:30:00;2021-07-24T08:00:00 2021-07-24T19:30:00;2021-07-25T08:00:00 2021-07-25T19:30:00;2021-07-26T08:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T08:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T08:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T08:00:00 2021-07-29T12:30:00;2021-07-29T12:30:00 2021-07-29T23:59:00;2021-08-09T08:00:00 2021-08-09T23:59:00

