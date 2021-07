Brionne base de loisirs de Brionne Brionne, Eure Séjours de 5 jours, 4 nuits, pour jeunes âgés de 6 à 12 ans base de loisirs de Brionne Brionne Catégories d’évènement: Brionne

Eure

du lundi 19 juillet au vendredi 13 août

du lundi 19 juillet au vendredi 13 août à base de loisirs de Brionne

4 séjours sont proposés du : – lundi 19 au vendredi 23 juillet – lundi 26 au vendredi 30 juillet, – lundi 2 au vendredi 6 août – lundi 9 au vendredi 13 août. Tout au long de ces séjours des activités sportives et natures seront proposées. Ces séjours étant proposés dans le cadre du dispositif « colos apprenantes », ils ont également pour objectifs de développer les attitudes nécessaires aux apprentissages et de travailler aux compétences fondamentales à la réussite scolaire des enfants. Ainsi un temps de travail et d’échanges sur des livrets de vacances sont programmés au minimum 3 fois par semaine.

conditions tarifaires définies selon l’arrété… et selon le quotient familial

La ville de Louviers propose des séjours sur la base de loisirs de Brionne. Cette base située autour d’un lac arboré est un cadre idéal pour les activités sportives et de plein air. base de loisirs de Brionne BRIONNE Brionne Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

