Saint-Gervais-les-Bains Résidence de Vacances AMB à Saint Gervais Haute-Savoie, Saint-Gervais-les-Bains Séjours apprenants au Pays du Mont Blanc Résidence de Vacances AMB à Saint Gervais Saint-Gervais-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Gervais-les-Bains

Séjours apprenants au Pays du Mont Blanc Résidence de Vacances AMB à Saint Gervais, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saint-Gervais-les-Bains. Séjours apprenants au Pays du Mont Blanc

du dimanche 25 juillet au vendredi 30 juillet à Résidence de Vacances AMB à Saint Gervais

La Résidence de vacances se situe à Saint Gervais, petite station de montagne à 850 mètres d’altitude avec vue sur plusieurs massifs tels que Aravis, la chaine des fiz et le massif Mont d’Arbois. Pendant le séjour, les enfants étudieront avec des professeurs d’école ou des professeurs en fonction de leur niveau. Ils découvriront au cours de leur séjour : – Le métier d’agriculteur avec une visite d’une chèvrerie, – Une petite randonnée pour découvrir la vie en montagne – Une activité sport d’eau avec le Rafting dans la vallée du giffre – Baignade au Lac de Passy avec une vue à coup le souffle sur le massif du Mont Blanc. ils seront encadrées en dehors des cours par une équipe d’animation pour animer les temps libres avec des jeux sportifs, des grands jeux extérieurs. Pour cloturer chaque journée, une veillée sera organisée avec des thèmes différents et dans le joie et la bonne humeur dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Résidence de Vacances AMB à Saint Gervais 385 Avenue du Mont d’Arbois Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T14:30:00 2021-07-25T21:30:00;2021-07-26T08:00:00 2021-07-26T22:00:00;2021-07-27T08:00:00 2021-07-27T22:00:00;2021-07-28T08:00:00 2021-07-28T22:00:00;2021-07-29T08:00:00 2021-07-29T22:00:00;2021-07-30T08:00:00 2021-07-30T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Gervais-les-Bains Étiquettes évènement : Autres Lieu Résidence de Vacances AMB à Saint Gervais Adresse 385 Avenue du Mont d'Arbois Ville Saint-Gervais-les-Bains lieuville Résidence de Vacances AMB à Saint Gervais Saint-Gervais-les-Bains