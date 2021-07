Arreau Centre de vacances Oxygers Arreau, Hautes-Pyrénées Séjour Z’ADOS été 2021 Centre de vacances Oxygers Arreau Catégories d’évènement: Arreau

Séjour sport, nature et decouverte du milieu naturel des pyrénées et de la faune et la flore, découverte du relief pyrénéen Découverte de la vie en collectivité et vivre ensemble Randonnée connaissance des végétaux et de la faune locale Sports: rafting, tir à l’arc, pumptrack, descente en trotinnette.

Départ de Nogaro

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de vacances Oxygers Route de Jézeau 65240 ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T18:00:00

