Séjour yoga méditation Montpon-Ménestérol, 25 juillet 2022, Montpon-Ménestérol.

Séjour yoga méditation Montpon-Ménestérol

2022-07-25 – 2022-07-28

Montpon-Ménestérol Dordogne

EUR 390 Séjour Yoga Méditation pendant 4 jours : avec Sylvie Chimbaud, professeur de yoga : 390 € comprenant l’enseignement, les pratiques, l’hébergement et les repas (sauf repas du soir).

Programme :

Lundi :

10h : arrivée, visite des lieux et installation

11h : présentation du séjour et introduction yoga

12h30 : déjeuner

15h à 16h30 : yoga: instruction pratique, temps libre (balade, lecture, massage…)

18h30 à 19h15 : séance de relaxation ou méditation, dîner libre

Mardi – mercredi :

8 à 9 h : séance de yoga, réveil matinal

9h : petit-déjeuner

10h à 12h : yoga : instruction-pratique

12h30 : déjeuner

15h à 16h30 : yoga : instruction pratique temps libre (balade, lecture, massage…)

18h30 à 19h15 : séance yoga – méditation, dîner libre

Jeudi :

8 à 9 h : séance de yoga, réveil matinal

9h : petit-déjeuner

10h à 12h : yoga : instruction-pratique

12h30 : déjeuner, après-midi libre et départ

+33 6 01 72 48 66

Montpon-Ménestérol

