séjour yoga et randonnée Grande-Rivière Château, samedi 6 avril 2024.

séjour yoga et randonnée Grande-Rivière Château Jura

Séjour Yoga et Randonnée

Du 6 au 12 avril 2024

A 1060m d’altitude dans un chalet faisant face à la haute chaîne du Jura, prenez le temps de vous ressourcer et de découvrir les magnifiques paysage haut-jurassiens.

Programme type d’une journée

7h-7h20 Assise silencieuse (facultative)

7h20-8h15 Eveil énergétique

8h30 Petit déjeuner

9h30-15h Randonnée et pique-nique sur les sentiers du Haut-Jura accompagnés par un guide

certifié ou découvertes “Nature”.

16h30 Pause thé, tisane.

17h-19h15 Atelier d’approfondissement des familles de postures (postures debout, au sol, étirements latéraux, flexions avant, extensions, torsions, inversions…). Relaxation et exercices respiratoires, alignements, détentes dorsales, liberté articulaire.

19h45 Dîner (les horaires peuvent varier en fonction de la météo)

Hébergement et logistique

Chambre de 2/3 personnes, chambre seule (supplément de 45€), salle de pratique de 90 m2, nourriture provenant de fournisseurs locaux et bio en majorité, co-voiturage conseillé. 15 à 20 personnes max. Document et bulletin d’inscription téléchargeables. 785 785 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-12

Chalet Les Cernois

Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté lescernois@wanadoo.fr

