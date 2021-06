Hyères les Palmiers Fort de l'Eminence Hyères les Palmiers, Var Séjour WEBZINE Fort de l’Eminence Hyères les Palmiers Catégories d’évènement: Hyères les Palmiers

du lundi 23 août au vendredi 27 août à Fort de l’Eminence

Dans le cadre de notre partenariat avec le Parc National de Port-Cros, nous vous accueillons dans le Fort de l’Eminence pour des séjours aux thématiques environnementales. Profitant d’un cadre unique, d’une faune et d’une flore endémique, nous proposons aux Enfants de vivre une réelle expérience de dépaysement et de découverte de la Nature. Cette année, dans le cadre des colos apprenantes, nous avons décidé d’inclure dans nos séjours des activités de renforcement scolaire sur le théme la science, l’innovation et le numérique, tout en restant sur la thématique de l’environnement, le développement durable.

560

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Fort de l’Eminence Ile de Port Cros, 83400 Hyères les Palmiers Hyères les Palmiers Var

