Séjour vin et gastronomie au Cœur des Vignes et au Domaine des Sadons Pauillac, 14 octobre 2021, Pauillac.

Séjour vin et gastronomie au Cœur des Vignes et au Domaine des Sadons 2021-10-14 15:00:00 – 2021-10-17 11:00:00

Pauillac 33250 Pauillac

240 EUR 14h/15h – accueil et installation dans les chambres

16h – visite et dégustation d’une propriété en appellation Pauillac

17h30/18h30 – retour au Cœur des Vignes, temps libre. Possibilité de découvrir des vignes et les grandes propriétés voisines (Château Latour, Château Pichon Longueville Baron et Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande)

18h30 / 19h – Présentation du vignoble Médocain

19h – Apéritif/dégustation Domaine les Sadons (Pauillac) et Domaine Uijttewaal (Médoc)

20h – Repas vigneron (charcuterie médocaine, côte de bœuf aux sarments de vigne – pommes de terre au cèpes – plateau de fromages – figues et raisins rôtis, sirop de vin aux épices et glace au lait de brebis). Nuitée au Cœur des Vignes

8h30/10h – Petit déjeuner

10h – Libération des chambres (bagagerie possible)

10h30 – Visite le Domaine les Sadons et découverte de la vinification du 2021

14h/15h – accueil et installation dans les chambres

16h – visite et dégustation d’une propriété en appellation Pauillac

17h30/18h30 – retour au Cœur des Vignes, temps libre. Possibilité de découvrir des vignes et les grandes propriétés voisines (Château Latour, Château Pichon Longueville Baron et Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande)

18h30 / 19h – Présentation du vignoble Médocain

19h – Apéritif/dégustation Domaine les Sadons (Pauillac) et Domaine Uijttewaal (Médoc)

20h – Repas vigneron (charcuterie médocaine, côte de bœuf aux sarments de vigne – pommes de terre au cèpes – plateau de fromages – figues et raisins rôtis, sirop de vin aux épices et glace au lait de brebis). Nuitée au Cœur des Vignes

8h30/10h – Petit déjeuner

10h – Libération des chambres (bagagerie possible)

10h30 – Visite le Domaine les Sadons et découverte de la vinification du 2021

14h/15h – accueil et installation dans les chambres

16h – visite et dégustation d’une propriété en appellation Pauillac

17h30/18h30 – retour au Cœur des Vignes, temps libre. Possibilité de découvrir des vignes et les grandes propriétés voisines (Château Latour, Château Pichon Longueville Baron et Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande)

18h30 / 19h – Présentation du vignoble Médocain

19h – Apéritif/dégustation Domaine les Sadons (Pauillac) et Domaine Uijttewaal (Médoc)

20h – Repas vigneron (charcuterie médocaine, côte de bœuf aux sarments de vigne – pommes de terre au cèpes – plateau de fromages – figues et raisins rôtis, sirop de vin aux épices et glace au lait de brebis). Nuitée au Cœur des Vignes

8h30/10h – Petit déjeuner

10h – Libération des chambres (bagagerie possible)

10h30 – Visite le Domaine les Sadons et découverte de la vinification du 2021

dernière mise à jour : 2021-08-09 par