POUR ADULTES DE 60 ANS ET + ! DU LUNDI 20 AU SAMEDI 25 JUIN 2022 A Murat il n’y a pas que des camps pour les jeunes… Voici un séjour randonnée et prière pour les adultes de plus de 60 ans ! Chaque jour : * Une randonnée pour découvrir un aspect du massif cantalien. * La messe et un office en montagne si la météo le permet. * Les offices et la prière silencieuse avec les frères du prieuré. * Un temps d’enseignement pour nourrir notre vie chrétienne. Contact : [[hotellerie.murat@gmail.com](mailto:hotellerie.murat@gmail.com)](mailto:hotellerie.murat@gmail.com) 04 71 20 19 69 Plus d’informations et inscriptions : [stjean-murat.com](https://www.stjean-murat.com/pour-tous/sejour-viatores/)

Murat – Prieuré Sainte thérèse, 8, rue de l'ermitage 15300 Murat France



