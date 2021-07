Eppe-Sauvage Station Touristique du Val Joly Eppe-Sauvage, Nord Séjour Val Joly Station Touristique du Val Joly Eppe-Sauvage Catégories d’évènement: Eppe-Sauvage

du lundi 23 août au vendredi 27 août à Station Touristique du Val Joly

Au bord du plus grand lac au Nord de Paris, le ValJoly offre tout le confort: hébergements en pleine nature (plusieurs types d’hébergements sont proposés, camping, location de chalets, cottages au bord du lac, hébergements insolites), de nombreuses activités de plein air, équitation, voile, vtt, tir à l’arc, minigolf, aquarium et espace aquatique couvert. Reconnue au niveau national, la station du Valjoly arbore depuis l’été 2010 le label « Station Verte ». Dans le cadre des colos apprenantes, ce séjour aura pour vocation de : – Proposer de façon parallèle des activités éducatives et de loisirs – Réhabituder les jeunes à une vie en collectivité en toute sécurité – Reprendre des activités sportives, culturelles, d’expression,… – Renforcer leur niveau scolaire par différents ateliers mis en place par les animateurs et/ou intervenants Lien du site : [https://valjoly.com/](https://valjoly.com/) Activités nature et/ou sportive : découverte de la forêt, raid sportif, atelier nature et bois, piscine, visite de l’aquarium, accrobranche. Parallèlement, les jeunes seront eux-mêmes acteurs à part entière de leur séjour en les impliquant dans les tâches de la vie quotidienne (ménage, rangement des chambres), en les faisant respecter un cadre de vie, des horaires, en vue de la reprise des cours en Septembre. dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Station Touristique du Val Joly 59132 Eppe Sauvage Eppe-Sauvage Nord

