Séjour Vacances « Apprendre et faire du sport » Centre Ty Coz – Larmor Baden, 23 août 2021, Larmor-Baden.

du lundi 23 août au vendredi 27 août à Centre Ty Coz – Larmor Baden

Les valeurs du séjour sont donc liées: – Au dépaysement : Les enfants viennent de vivre enfermés pendant 2 mois dans des appartements souvent exigus et n’ont eu bien souvent que pour paysages ceux vus à la télévision. – Au respect et à l’écoute : Les participants à ce séjour doivent mettre en avant le respect et pour cela, des conditions de calme et de sérénité devront permettre d’échanger, de s’écouter. Le groupe risque d’être seul dans le centre, ce qui doit permettre à chacun de trouver l’endroit adapté pour discuter, en petit groupe, à des moments formels ou informels. – Aux Apprentissages scolaires: Si certains enfants pouvaient avoir quelques difficultés avant le déconfinement, celles-ci ont pu se creuser pour diverses raisons. Le but est donc, dans un cadre différent de l’école, de permettre à chacun de rééquilibrer quelque peu le retard accumulé. Les enfants participants sont donc « discrètement » choisis en collaboration avec les enseignants (dans le cadre de la réussite éducative) et les acteurs du centre Henri Matisse, ces personnes connaissant le mieux les besoins des enfants. Ces activités seront organisées dans les temps propices aux apprentissages, en début de matinée et en fin d’après-midi. Il serait intéressant qu’un professeur volontaire du collège Notre Dame le Ménimur ou St Exupéry, collèges où vont entrer en 6èmes certains enfants participants au séjour, encadre ces activités. Le travail proposé pourrait être individualisé en fonction des besoins de chaque enfant présentés par les enseignants. Tous les membres de l’encadrement participeront. – A la pratique d’activités sportives Les enfants ont besoin de se dépenser physiquement et les différentes acticités proposées doivent leur permettre d’assouvir ce besoin. D’autre part, il serait intéressant que des enfants qui ne pratiquent pas régulièrement une activité régulière en club, aient envie de venir jouer au rugby par exemple.

500

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre Ty Coz – Larmor Baden 28, rue du Paludo Larmor-Baden Morbihan



2021-08-23T08:30:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T19:00:00