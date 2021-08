Séjour vacances apprenantes centre de vacances le val saint paul, 23 août 2021, Baratier.

Séjour vacances apprenantes

du lundi 23 août au vendredi 27 août à centre de vacances le val saint paul

Le centre social La Farandole a entre autre pour mission d’ « assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés et le cas échéant, leur proposer un accompagnement adapté. Il développe des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire. En raison des problématiques sociales auxquelles ils sont confrontés, le centre social peut développer des actions collectives avec une dimension d’accompagnement social. Ces actions collectives, parfois expérimentales, sont réalisées en concertation avec les partenaires opérationnels. » Le dispositif « colos apprenantes » mis en place pour répondre aux problématiques rencontrées dans le cadre de la crise sanitaire est un outil supplémentaire pour le centre social afin d’assurer ses missions. Après une première expérience de colos cet été dont les résultats ont été très encourageant (intérêt des jeunes, investissement, satisfaction des familles…). Nous renouvelons cet été en accueillant un plus grand nombre d’enfants et de jeunes en difficultés. L’objectif de ce séjour est de poursuivre le travail entrepris par le centre social afin de réduire autant que possible les inégalités suite à la crise du Covid.

Ouvert aux adhérents du centre social la farandole, tarifs au quotient familial variant de 10 à 30 € la semaine

Une semaine sous le thème des vacances apprenante et du grand air avec la découverte de la montagne sous tous ses aspects.

centre de vacances le val saint paul 05200 baratier Baratier Hautes-Alpes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T09:30:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T09:30:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T09:30:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T09:30:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T09:30:00 2021-08-27T18:00:00