Séjour vacances à Rochefort (17) Auberge de jeunesse, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Rochefort.

Séjour vacances à Rochefort (17)

du mercredi 7 juillet au mercredi 14 juillet à Auberge de jeunesse

Les hypothèses dégagées lors des tables rondes, échanges avec les jeunes et partenaires des jeunes ont permis de dégager des pistes d’actions pour l’année 2021, dont celles des séjours vacances. Par essence, les séjours clermontois, permettent de développer la citoyenneté, l’engagement, la responsabilité, mais aussi d’améliorer les savoirs être des enfants voire des jeunes, de valoriser leurs compétences à travers la conduite d’activité, avec l’importance que prennent ces moments dans la construction identitaire. L’expérience de nos séjours vacances participent pleinement à la construction identitaire des jeunes dans son organisation, dans le pouvoir de décision et de choix dont ils peuvent bénéficier. Elles favorisent la diversification des expériences socialisatrices en plus de l’école, des clubs sportifs, ou encore de la participation associative. Les jeunes, accompagnés par l’équipe d’animation, agissent en concertation avec les parents, les élus et les partenaires pour mener un projet de sa réflexion par et pour les jeunes, à la participation (rencontre, jumelage, apprentissage…) Pour favoriser la mise en œuvre de cette action, il est proposé la mise en place d’un séjour « Eco-Citoyen » de 10 jours pour 32 jeunes âgés de 11 à 17 ans encadrés par 4 animateurs diplômés et expérimentés en auberge de jeunesse à Rochefort (17)

Sur inscription auprès du centre socioculturel selon les revenus de la famille

Le projet de séjour s’adresse à une trentaine de jeunes âgés de 11 ans à 17 ans. Les jeunes seront hébergés au sein d’une auberge de jeunesse, culture, patrimoine, sciences seront au rendez-vous.

Auberge de jeunesse rochefort Rochefort Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T00:00:00 2021-07-07T23:30:00;2021-07-08T00:00:00 2021-07-08T23:30:00;2021-07-09T00:00:00 2021-07-09T23:30:00;2021-07-10T00:00:00 2021-07-10T23:30:00;2021-07-11T00:00:00 2021-07-11T23:30:00;2021-07-12T00:30:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:30:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:30:00 2021-07-14T23:59:00