Sejour trappiot Base de loisirs de Chambrey Chambrey Catégories d’évènement: Chambrey

Moselle

Sejour trappiot Base de loisirs de Chambrey, 2 août 2022, Chambrey. Sejour trappiot

du mardi 2 août au lundi 8 août à Base de loisirs de Chambrey 230

Sejour nature, et d’éducation à l’environnement, destiné aux enfants qui découvriront, exploreront la vie en pleine nature Base de loisirs de Chambrey rue de la gare Chambrey Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-02T10:30:00 2022-08-02T11:00:00;2022-08-03T10:30:00 2022-08-03T11:00:00;2022-08-04T10:30:00 2022-08-04T11:00:00;2022-08-05T10:30:00 2022-08-05T11:00:00;2022-08-06T10:30:00 2022-08-06T11:00:00;2022-08-07T10:30:00 2022-08-07T11:00:00;2022-08-08T10:30:00 2022-08-08T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chambrey, Moselle Autres Lieu Base de loisirs de Chambrey Adresse rue de la gare Ville Chambrey lieuville Base de loisirs de Chambrey Chambrey Departement Moselle

Base de loisirs de Chambrey Chambrey Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambrey/

Sejour trappiot Base de loisirs de Chambrey 2022-08-02 was last modified: by Sejour trappiot Base de loisirs de Chambrey Base de loisirs de Chambrey 2 août 2022 Base de loisirs de Chambrey Chambrey Chambrey

Chambrey Moselle