SEJOUR TRAPPEUR- 42 Loire Maison ARVEL Bully, dimanche 7 juillet 2024.

SEJOUR TRAPPEUR- 42 Loire Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 7 juillet – 16 août Maison ARVEL TARIF SEJOUR :

8 jours (dimanche au dimanche) : 520 €

5 jours en août (lundi au vendredi) : 435 €

Cotisation annuelle familiale : 12 €

Cotisation mairie inscriptions collectives : 60.00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T08:30:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-16T00:00:00+02:00 – 2024-08-16T18:58:00+02:00

SITUATION :

la maison de Bully accueille les enfants dans un cadre de vie reposant et sécurisé, en pleine campagne au grand air loin de toute circulation intensive. La vue est imprenable sur une région vallonnée avec un grand parc boisé entièrement clos qui permet aux enfants de pouvoir jouer en toute confiance.

ACTIVITÉS :

un séjour pour les enfants passionnés par la nature, le bricolage, la construction de cabanes et les jeux d’aventures.

Les enfants apprendront à se repérer à l’aide de boussoles, suivre des indices ou déchiffrer des énigmes, reconnaitre faune et flore locale à travers une chasse au trésor ou un jeu d’orientation.

Les jeunes trappeurs apprendront des techniques pour construire des cabanes dans la forêt. En fonction des semaines plusieurs activités pourront être proposées selon leurs envies : land art, jeux collectifs et sportifs, sentier de découvertes sensorielles, repas au feu de bois et nuit sous tente ou à la belle étoile, si la météo le permet.

Egalement en fonction de la météo, jeux d’eau et accès à la piscine du centre.

Chaque soir, une veillée viendra clore la journée sur une note de bonne humeur, de rire et de calme (observation des étoiles, feu de camp…).

Maison ARVEL 42260 BULLY Bully 42260 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « secretariat@arvel.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.arvel.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0477716708 »}]

nature grand air

arvel