Éclans-Nenon Prieuré de Montjeux Éclans-Nenon, Jura séjour Théatre Prieuré de Montjeux Éclans-Nenon Catégories d’évènement: Éclans-Nenon

Jura

séjour Théatre Prieuré de Montjeux, 16 août 2021-16 août 2021, Éclans-Nenon. séjour Théatre

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Prieuré de Montjeux

Lors de ce séjour « Théâtre et spectacle vivant », nous accueillerons les enfants au sein d’un ancien prieuré installé dans une clairière en forêt de chaux. Les matinées seront dédiées au renforcement scolaire et les après-midi, aux activités de loisirs. Cette semaine sera consacrée à la découverte du théâtre et du spectacle vivant. À partir d’exercices d’improvisation et d’expression corporelle, ils découvriront plusieurs techniques en vue de créer un spectacle de fin de séjour.

20 euros sur critères

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Prieuré de Montjeux 39700 Eclans NENON Éclans-Nenon Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T21:00:00;2021-08-17T08:00:00 2021-08-17T21:00:00;2021-08-18T08:00:00 2021-08-18T21:00:00;2021-08-19T08:00:00 2021-08-19T21:00:00;2021-08-20T08:00:00 2021-08-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Éclans-Nenon, Jura Autres Lieu Prieuré de Montjeux Adresse 39700 Eclans NENON Ville Éclans-Nenon lieuville Prieuré de Montjeux Éclans-Nenon