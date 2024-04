Séjour Théâtre Gîte de Villersexel Villersexel, lundi 15 juillet 2024.

Séjour Théâtre dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 19 juillet Gîte de Villersexel 435 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-15T09:00:00+02:00 – 2024-07-15T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-19T00:00:00+02:00 – 2024-07-19T18:00:00+02:00

Ce séjour théâtre a pour but de permettre à chacun de s’initier à une activité culturelle et artistique.

Au programme, jeux du théâtre, découverte de pièces importantes, les grands auteurs… .

Durant le séjour, une pièce sera créée dans sa globalité avec le groupe de jeunes : écriture, mise en scène,création des décors et costumes.

Des activités sportives, grands jeux et veillées seront également proposées ainsi qu’une sortie culturelle selon la programmation du moment.

Une représentation du spectacle aura lieu le vendredi 19 juillet en milieu d’après-midi pour l’ensemble des familles.

Gîte de Villersexel 92 rue du Chapeau Chinois, 70110 Villersexel Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « campsdepartementaux@francas70.fr »}]

théâtre