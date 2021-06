La Tranche-sur-Mer Koasurfschool La Tranche-sur-Mer, Vendée Séjour Surf Koasurfschool La Tranche-sur-Mer Catégories d’évènement: La Tranche-sur-Mer

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet

Tu as entre 11 et 13 ans et tu as envie de : * Partir à l’aventure, * Te faire de nouveaux amis, * Vivre de façon différente (camping, vie ne groupe) * Découvrir un nouveau lieu, des activités… * Revenir avec pleins de souvenirs à partager ! Alors, rejoins-nous sur le court séjour « SURF ! » Voici un séjour ludique où lle sport aquatique va remplir tes journées. C’est une expérience unique que nous te proposons, au contact d’animateurs passionnés. Au programme : * Des activités sportives : * Initiation au surf * inititation au body board * molky * olympiades * parcours sportifs * Approche environnementale de l’environnement aquatique * La confection des repas, apprentissage de l’équilibre alimentaire * Des activités d’expression orale: Définition des règles de vie commune, par un temps d’échange, Evaluation quotidienne de la journée passée * Des jeux de société Chaque journée se terminera par une veillée, festive ou calme, selon l’envie des jeunes.

Séjour SURF pour les jeunes de 11 à 13 ans
Koasurfschool
Rue d'Espagne, 85360 La Tranche-sur-Mer

2021-07-19 au 2021-07-23

