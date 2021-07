Les Mathes les palombieres Charente-Maritime, Les Mathes Séjour sur la côte atlantique environnement et convivialité les palombieres Les Mathes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Séjour sur la côte atlantique environnement et convivialité
du lundi 2 août au vendredi 6 août

du lundi 2 août au vendredi 6 août à les palombieres

SEJOURS SONT INSCRIT DANS UNE DEMARCHE ECO CITOYENNE, EN EFFET C’EST D’ADOPTER UNE FAÇON DE VIVRE PLUS RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE VIE DE TOUS, EN ADOPTANT UN COMPORTEMENT CITOYEN EN ADOPTANT DE BONNE PRATIQUE – RESPECT DE L’EAU – MODES DE TRANSPORTS LIMITER L’EMPREINTE CARBONE (TRAIN + VELO +PEDESTRE) – ECONOMIES D’ENERGIE (LIMITER L’UTILISATION DU TELEPHONE PORTABLE …) – TRI DES DECHETS – GASPILLAGE ALIMENTAIRE, AUSSI PAR DEVELOPPEMENT ET CHOIX D’ACTIVITES : PATRIMOINE LOCAL/ ACTIVTES D’ORIENTATIONS LUDIQUE GEOCATCHING/ DECOUVERTE DE LA FAUNE ET FLORE MARITIME / ALLER A LA RENCONTRE DES LOCAUX … AUSSI DES MOMENTS D’ECHANGES ET DE REFLEXIONS AUTOUR DE DEBAT CITOYEN, DE SODA PHILO, D’EXPRESSION LIBRE.

séjour sur inscription , tarif : 100€

Découverte du patrimoine naturel, un séjour qui favorise les gestes éco citoyens
les palombieres 1551 route de la fouasse Les Mathes la palmyre Charente-Maritime

2021-08-02T08:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T08:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T08:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T08:00:00 2021-08-05T23:29:00;2021-08-06T08:00:00 2021-08-06T20:30:00

