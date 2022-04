Séjour Street Art MJC Lézignan-Corbières, 2 mai 2022, Lézignan-Corbières.

Séjour Street Art

du lundi 2 mai au vendredi 6 mai à MJC Lézignan-Corbières

**Viens découvrir et pratiquer les arts de la rue**. _Tu as entre 12 et 17 ans et tu es libre pendant les vacances de Pâques, n’hésite pas. Cette colo, organisée par l’Espace Jeunes de la MJC, te propose de découvrir le street art. Pratique de la danse Hip Hop, écriture et enregistrement de ton Rap en studio, ou encore graff sur un mur._ _Les jeunes seront accueuillis le matin et après un temps ou ils prendront connaissance du lieu du séjour, ils imagineront et mettront sur papier l’après midi leur première projection du graff. L’intervenant leur expliquera la façon de faire et les aidera à imaginer en groupe sa réelle conception._ _A travers les micro folies, la veillée du soir permettra aux jeunes de voir des exemples de graff réalisés par des artistes de la rue. Ils pourront avoir une idée de différentes réalisations ce qui les aidera à revoir leur conception et ré imaginer leur graff._ _Le lendemain, les jeunes iront au FAB LAB pour conceptionner leur marque. Une fois celle-ci réalisée, ils utiliseront une brodeuse pour la reproduire sur des tee-shirt. L’apres midi laissera place à leur imagination en écrivant leur propre morceau de rap qu’ils enregistreront en studio 2 jours après._ _Chacun pourra s’exprmier et mettre en avant des sujets ou des thèmes qui lui tient à coeur._ _Dans le thème du séjour, les jeunes iront voir le spectacle des “Harlem Globe Trotters” qui mélangent du basket (sport de rue) et des moments chorégraphiés._ _Pour faire prendre conscience aux jeunes que le sport est accessible à tous et sans matériel, ce mercredi matin sera consacré au cross fit urbain. A l’aide du mobilier urbain, des exercices de renforcement musculaire, de force ou encore de cardio seront expliqués et réalisés afin que les jeunes les reprennent dans leur quotidien. L’après-midi sera une découverte du Hip Hop. Ils s’initieront à cette danse urbaine connue de tous. Ainsi, ils s’exerceront aux mouvements et aux acrobaties afin de réaliser une chorégraphie._ _Ce jeudi sera consacré à l’enregistement en studio de leur morceau de rap qui sera l’occasion de faire un travail sur l’éloquence, l’expression et l’échange d’idées. Ils pourront transmettre leur message et réaliser, grâce à des professionnels, un fond sonore qui accompagnera leur production._ _Tout au long du séjour, les jeunes prendront, à tour de rôle, des photos des différents ateliers, de la vie quotidienne et des moments insolites. Ces productions seront re-travaillées le vendredi matin afin de les exposer._ _Cette dernière après-midi, les jeunes réaliseront le graff sur le mur mis à disposition de la mairie._ _En fin de séjour, les réalisations seront présentées au public._

550

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

MJC Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Aude



