Séjour Sports de pleine nature La provencale, 2 août 2021-2 août 2021, La Chapelle-en-Vercors.

Séjour Sports de pleine nature

du lundi 2 août au vendredi 6 août à La provencale

L’opération vacances apprenantes ayant pour objectif de répondre au besoin d’expériences collectives, de partage et de remobilisation des savoirs après la (les) période (s) de confinement, il sera proposé en matinée et en soirée des activités visant à renforcer les compétences scolaires des élèves ; Ce renforcement se fera en lien avec les activités sportives et culturelles proposées par la structure d’accueil et par la découverte du milieu naturel du Vercors. Seront travaillées :  Questionner le monde Le monde du vivant : Comment reconnaître le monde du vivant ? Connaître les caractéristiques du monde du vivant, ses interactions, sa diversité : identifier ce qui est animal, minéral, végétal ou élaboré par des êtres vivants : développement d’animaux et de végétaux ; cycle de vie des êtres vivants ; régimes alimentaires de quelques animaux ; quelques besoins vivants des végétaux.  Se situer dans l’espace : Situer un lieu sur une carte : situer les espaces étudiés sur une carte ou un globe ; repérer la position de sa région, Repérer la région Sud sur une carte de France, les départements. Utiliser une boussole.  Se situer dans le temps : Sur un calendrier, repérer le mois de juillet et le mois d’août. Lire un emploi du temps de la journée. Décomposer la journée à travers les différents moments.  Étudier la Région autrefois à travers des photos anciennes.: o Découvrir le village : ses principaux espaces et ses principales fonctions o Identifier des paysages : – Reconnaître différents paysages (le littoral, les massifs montagneux, les campagnes, les déserts) o Étudier un village dans la Drome et son organisation autour des ressources naturelles et l’agriculture : l’école, la mairie, les commerces… Exploiter le vocabulaire. Lecture et compréhension de l’écrit Comprendre un texte : mettre en œuvre une démarche pour découvrir et comprendre un texte ; mobiliser des compétences de décodage, des expériences antérieures et des connaissances lexicales. Pratiquer différentes formes de lecture : lire pour réaliser, pour découvrir, pour valider des informations. Lire à voix haute. Écriture Copier Produire des écrits Copier un texte, une légende, la date, les menus, l’emploi du temps… Écrire son journal de bord, raconter sa journée.  Au niveau de la vie sociale : o apprendre à vivre ensemble dans des moments qui sont habituellement vécus en familles o vivre sereinement une expérience de première séparation pour la plupart et de nouveaux rites (pour manger, pour dormir,…), o respecter ses camarades (bruit) et son cadre de vie (propreté), gestes barrières (se protéger et protéger les autres), o participer à des tâches matérielles : servir équitablement les repas, desservir et nettoyer les tables, faire son lit, ranger sa chambre, o développer des attitudes de coopération lorsqu’elles se présentent, respecter les adultes participants au projet : intervenants, animateurs, personnel du centre. Les « modules apprenants » sont mis en œuvre à travers les apports de connaissances et de pratiques en : – incitant l’attention et la concentration des enfants par des séquences courtes (environ 45 minutes), – organisant une remédiation de l’activité en fin de matinée, – favorisant des travaux de groupe et en organisant ces ateliers autour de la thématique du séjour. Les « modules apprenants » s’organisent aussi autour des activités spécifiques choisies avec les enfants et adaptées au site (nature, découverte du patrimoine régional). Les temps d’activité s’organisent en atelier par petit groupe. Les activités proposées aux enfants sont réalisées soit en extérieur ou en intérieur. Pour les activités sportives encadrement par un moniteur breveté d’État : – Course d’orientation : apprentissage de la lecture d’une carte, d’une boussole, savoir se repérer ; – Randonnée : découverte faune et flore, et patrimoine de la région – Escalade : contrôle de soi, gérer ses limites.

Tarif : Quotient familiaux de 0 à 800€ : 200€, de 801 à 11000€ ; 220€ plus de 1101 : 240€, le séjour sera gratuit pour les publics éligibles à l’aide de l’Etat

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

La provencale La chapelle en vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T16:00:00