Charquemont Charquemont Charquemont, Doubs Séjour « sports de plein air » Charquemont Charquemont Catégories d’évènement: Charquemont

Doubs

Séjour « sports de plein air » Charquemont, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Charquemont. Séjour « sports de plein air »

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à Charquemont

Séjour en camping au Centre Nature et Plein Air de Charquemont. 20 places pour des jeunes de 12 à 16 ans. Au programme : cocktail d’activités sport et nature (vtt, accrobranche, kayak, equitation, etc…)

25 €

Séjour pour les 11-16 ans Charquemont charquemont Charquemont Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T08:00:00 2021-07-26T18:30:00;2021-07-27T08:00:00 2021-07-27T18:30:00;2021-07-28T08:00:00 2021-07-28T18:30:00;2021-07-29T08:00:00 2021-07-29T18:30:00;2021-07-30T08:00:00 2021-07-30T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charquemont, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu Charquemont Adresse charquemont Ville Charquemont lieuville Charquemont Charquemont