Séjour sportif autour de la vie en collectivité. Stage de surf, découverte du pays basque, chistera.

sur inscription selon le QF de 260 à 385€

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. camping atlantique surf 40510 seignosse Seignosse Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T06:00:00 2021-08-15T23:59:00;2021-08-16T00:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T00:00:00 2021-08-22T23:59:00;2021-08-23T00:00:00 2021-08-23T18:00:00

