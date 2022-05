séjour sportif à Tignes Tignes, 22 juillet 2022, Tignes.

séjour sportif à Tignes

du vendredi 22 juillet au jeudi 4 août à Tignes

Séjour du 31 juillet au 4 août 2022 Nous serons hébergés à l’UCPA de Tignes, station de montagne de la Savoie dans le but de faire découvrir les paysages montagnards à du sud meusien âgés de 12 à 17 ans issus du milieu rural ou de secteur QPV. D’une part, l’équipe encadrante expérimentée connait parfaitement la station et sera à même de faire prendre conscience aux participants des richesses de la montagne. D’autre part, les temps apprenants du matin se feront sous la forme d’un carnet de vacances proposant des fiches quotidiennes de révision dans les matières Maths, Français, Histoire-Géographie, Sciences et Arts plastiques (une par jour). Des temps d’écriture en soirée permettront en outre de revenir sur les temps forts de la journée et donc de mobiliser des compétences d’écriture puis de partager les textes aux parents sur un compte Instagram. Nous pourrons aussi réaliser un carnet de bord à partir des textes rédigés afin que chaque participant garde un souvenir de son séjour. Les temps d’apprentissage seront confiés à une enseignante. Nous réaliserons également des temps forts à visée culturelle : « escape game » culturel (sentier circuit des 7 chapelles à Val d’Isère), 3 temps « apéro quizz culture » avant le dîner autour d’un soda et dégustation de produits du terroir alpin, marche avec un guide pour mieux connaitre les villages de Tignes et Val d’Isère, leur faune, leur flore et leur histoire. Les activités sportives seront diversifiées et le plus souvent en lien avec la montagne : randonnée, marche nordique, accrobranche, tir à l’arc et carabine lazer, golf, sports collectifs, paddle, canoë, pédalo..).

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Tignes TIGNES Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-22T12:30:00 2022-07-22T13:00:00;2022-07-31T08:00:00 2022-07-31T08:30:00;2022-08-04T14:30:00 2022-08-04T15:00:00