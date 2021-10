La Bresse BOL D'AIR La Bresse La Bresse, Vosges Séjour sportif à la montagne BOL D’AIR La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

Vosges

Séjour sportif à la montagne BOL D’AIR La Bresse, 25 octobre 2021, La Bresse. Séjour sportif à la montagne

du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre à BOL D’AIR La Bresse

L’association Kairos vous accueille dans ce magnifique décor pour y découvrir le milieu montagard ainsi que toutes ses activités sportifs. Chaque jour sera une nouvelle aventure pour nos jeunes participants!!! Une semaine riche de découverte, de détente et de sensations fortes vous attend… Au programme : – randonnées pedestres – parc aventure – activités à sensations – course d’orientation – véillées et grand jeux Sans oublier le renforcement scolaire tous les matins… Séjour dans les Vosges qui allie apprentissage scolaire et découverte des sports en montagne BOL D’AIR La Bresse 78 Rue du Hohneck, 88250 La Bresse La Bresse Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T08:00:00 2021-10-25T19:00:00;2021-10-26T08:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T08:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T08:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T08:00:00 2021-10-29T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Bresse, Vosges Autres Lieu BOL D'AIR La Bresse Adresse 78 Rue du Hohneck, 88250 La Bresse Ville La Bresse lieuville BOL D'AIR La Bresse La Bresse