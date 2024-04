Séjour Sport/Nature « LES AVENTURIERS » Centre de loisirs nautiques et de plein air Marcillac-la-Croisille, lundi 22 juillet 2024.

Séjour Sport/Nature « LES AVENTURIERS » dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 juillet et 2 août Centre de loisirs nautiques et de plein air

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-22T16:00:00+02:00 – 2024-07-22T16:30:00+02:00

Fin : 2024-08-02T15:00:00+02:00 – 2024-08-02T16:00:00+02:00

Séjour Sport / Nature « Les Aventuriers » en Corrèze, à Marcillac-la-Croisille, à destination de 30 jeunes de 6 à 16 ans, organisé par le Centre Social Mosaïque, en partenariat avec l’ADAV Voyages et Vacances.

Les publics visés sont des enfants/jeunes scolarisés, âgés de 6 à 16 ans, résidant à Fives (quartier politique de la ville). Beaucoup de jeunes sont issus de familles isolées ou monoparentales et/ou en situation socio-économique précaire. Les jeunes fréquentent pour la majorité le centre social à l’année (Accueil de Loisirs, accompagnement scolaire…).

L’espace accueil du Centre Social est la première étape de rencontres avec les usagers et les habitants du quartier. La connaissance et la diffusion des informations par le personnel d’accueil et les animateurs des différents secteurs d’activités en direction des publics accueillis, permettent une information rapide et efficace. De plus, le séjour 6/16 ans mis en place durant l’été est un projet existant depuis plusieurs années. De nombreuses familles du quartier en connaissent donc déjà l’existence.

Nous communiquons également via de l’affichage, des tracts ou encore la diffusion de la plaquette du Centre Social (toutes boîtes). Les séjours sont aussi annoncés sur nos différents médias (site internet, Facebook…)

Avant le départ (début juin), les familles intéressées sont conviées à une réunion de présentation du séjour (lieu, activités, équipe d’encadrement…).

Dès les premières prises de contact avec les familles, nous nous attacherons à les sensibiliser à la démarche du dispositif «vacances apprenantes». De ce fait, une information détaillée du projet, des objectifs et des programmes d’activités leur sera communiquée.

Le projet de séjour a été principalement communiqué auprès des familles fréquentant déjà notre structure, à l’année.

Parmi les jeunes, il est donc fort probable que certains soient en situation de handicap (une vingtaine de mineurs bénéficiant de l’AEEH accueillis en ACM chaque année).

Comme chaque année, certains jeunes seront sûrement orientés par les équipes du Programme de Réussite Educative et/ou par les référents sociaux de la MNS ou des établissements scolaires du secteur.

Avant le départ, en parallèle aux réunions d’informations collectives, des temps spécifiques sont programmés avec chaque famille pour recueillir les informations utiles concernant le jeune, établir un devis si nécessaire, vérifier leur droit au dispositif VACAF/AVE… Nous avons également communiqué sur le dispositif « Vacances apprenantes », via une information détaillée du projet, des objectifs et des programmes d’activités.

Pour les jeunes en situation particulière (PAI, handicap…), nous rencontrons également les professionnels qui les suivent à l’année (éducateurs spécialisés IME/ITEP, référent social, PRE…)

Dès le lancement de notre Accueil de Loisirs (le 08 juillet 2024), nous avons également prévu des ateliers de préparation à la communication avec les jeunes et leur famille afin de les familiariser avec les outils de communication retenus pour ce séjour.

Nous programmerons également un passage du test d’aisance aquatique avant le départ.

Durant le séjour, les parents seront quotidiennement informés du déroulement via notre compte Facebook et par l’intermédiaire du coordinateur Enfance/Jeunesse.

Les jeunes utiliseront également les différents outils de communication (vlog et livrets séjour notamment).

Centre de loisirs nautiques et de plein air 10 promenade du lac Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

